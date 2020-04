Value8 laat aandeelhouders digitaal aan vergadering deelnemen

Gepubliceerd op | Views: 223 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Investeringsmaatschappij Value8 heeft besloten om zijn aandeelhoudersvergadering op 4 juni te houden. In verband met de coronamaatregelen zal het beursgenoteerde bedrijf aandeelhouders in de gelegenheid stellen om digitaal aan de vergadering deel te nemen.

Value8 stelt voor een dividend uit te keren in contanten van 0,15 euro per gewoon aandeel. Tevens wordt voorgesteld om op de cumulatief preferente aandelen C een contant dividend van 1,75 euro per preferent aandeel uit te keren. Op de agenda van de aandeelhoudersvergadering staan verder twee voorstellen tot wijziging van de statuten.