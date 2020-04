Winst oliebedrijf Eni verdampt door gekelderde olieprijzen

Gepubliceerd op | Views: 952

ROME (AFN/BLOOMBERG) - De winst van het Italiaanse olie- en gasconcern Eni is in het eerste kwartaal van dit jaar vrijwel volledig in rook opgegaan door de gekelderde olieprijzen. De aangepaste nettowinst bedroeg 59 miljoen euro terwijl een jaar eerder nog een plus van 992 miljoen euro verscheen.

Eni gaf aan zijn productieverwachtingen voor dit jaar te verlagen en nog scherper in de kapitaalinvesteringen te gaan snijden. Het bedrijf had eerder al gezegd te stoppen met het inkopen van eigen aandelen.