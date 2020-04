Signify flink omhoog op rood Damrak

Gepubliceerd op | Views: 839

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood. Beleggers verwerkten de berichten over teleurstellende onderzoeksresultaten van een potentieel medicijn tegen het nieuwe coronavirus. Op het Damrak viel het kwartaalbericht van verlichtingsbedrijf Signify in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,6 procent in de min op 504,53 punten. Alle 25 hoofdfondsen gingen omlaag. De MidKap daalde 0,6 procent tot 681,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 1,5 procent. Londen verloor 1,2 procent na een flinke daling van de Britse winkelverkopen in maart.

Signify dikte ruim 9 procent aan in de MidKap. Het verlichtingsbedrijf boekte in het eerste kwartaal fors minder omzet en een lagere winst. Vanwege de coronacrisis loopt de productie van lampen en andere verlichtingsproducten tegen storingen in de toeleveringsketen aan. In het lopende kwartaal gaat Signify de broekriem verder aanhalen. Ook benadrukte het bedrijf dat de liquiditeitspositie sterk is.