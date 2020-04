'Boeing halveert productie Dreamliner, ontslaat personeel'

Daar staat tegenover dat we het hier niet hebben over de bakker op de hoek. Voor vliegtuigen heb je maar 2 bedrijven, de kleintjes even niet meegerekend. Dus als de boel weer op gang komt, en dat gebeurt een keer, dan vliegen de bestellingen omhoog. En ook het aandeel. Het grote vliegen staat nog steeds in de kinderschoenen, een wereld bevolking die enorm toeneemt en veiligere en stillere en zuinigere vliegtuigen moeten ook gebouwd worden, nog los van de defensie contracten etc. Dus zoals Buffett altijd zegt, het is nu niet best bij Boeing, de koers is navenant, dus.... kopen....