KBC verhoogt advies Adyen

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities is positiever geworden over betalingsverwerker Adyen nu wereldwijd contante betalingen afnemen als gevolg van de coronacrisis. De analisten verhoogden het advies op het Amsterdamse bedrijf daarom naar accumulate, van hold. Ook stelden ze het koersdoel naar boven bij. Dat is nu 900 euro, waar het eerder op 735 euro stond.

De resultaten over het eerste kwartaal die Adyen eerder deze week presenteerden, lieten volgens de marktvorsers zien dat de omzet van het bedrijf wel een stootje kan hebben. Van de draai naar contantloze betalingen die zichtbaar is, kan Adyen bovendien flink profiteren, verwacht KBC. Als de coroncrisis voorbij is, verwachten de analisten dat winkeliers meer zullen investeren in webshops en elektronische betalingen. Contactloze betalingen en mobiele wallets worden dan de norm, denken ze.

Overigens blijven de analisten van mening dat er risico's kleven aan het feit dat ook de grote techbedrijven de betalingsmarkt opgaan. Dat wordt echter meer dan goedgemaakt door de kansen die er door corona zijn ontstaan.

Het aandeel Adyen sloot donderdag op 851 euro.