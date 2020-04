Ctac gaat voor liquiditeit naar ABN AMRO

quote: pietje-2005 schreef op 24 april 2020 08:23:

Is dit een verkapte manier om te zeggen dat ze extra aandelen gaan uitgeven ?

Hebben ze ook andere dan "gewone" aandelen?

Nee:Een minder handelsbeperkende oplossing is het inschakelen van liquiditeitsverschaffers. Een liquiditeitsverschaffer is een commerciële onderneming die een verplichting op zich neemt ervoor te zorgen dat er altijd koop- en verkooporders klaar staan op een beperkte afstand van de laatst verhandelde prijs of onderliggende waarde. Voor de omvang van die orders en voor de afstand van de laatste prijs of onderlinge waarde zijn beursregels.