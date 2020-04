'Negatief begin voor Amsterdamse beurshandel'

Google halveert marketing budget voor 2020 en stopt met het inhuren van personeel. Dit zegt mij veel meer dan jobless claims, PMI cijfers, etc. Het nieuws van Google gaat namelijk over de tweede helft van 2020. De V-shape recovery is nu volledig van tafel en meest optimistische is een U-shape. Ik sluit een Nike logo-shape en L-shape nog niet uit.

De koersen van gisteren (oftewel een AEX van 510-515) zijn koersen die uitgaan van best case scenario voor de economie. Ik houd mijn shorts aan en koop niks totdat er ondenkbaar goed nieuws aankomt want de huidige prijzen vind ik niet koopwaardig.