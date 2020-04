'Negatief begin voor Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 3.256

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal vrijdag naar verwachting lager beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken in het rood te openen. Beleggers verwerken de berichten over teleurstellende onderzoeksresultaten van een potentieel medicijn tegen het nieuwe coronavirus. Op het Damrak kwamen onder meer Arcadis, Signify en Wereldhave met kwartaalcijfers.

Zakenkrant Financial Times meldde op basis van uitgelekte documenten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het middel remdesivir van Gilead teleurstellende resultaten liet zien in een Chinees onderzoek bij coronapatiënten. Volgens het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Gilead geven de uitgelekte rapporten echter een verkeerd beeld van het onderzoek, dat vroegtijdig werd afgebroken. Gilead liet eerder al weten eind deze maand met eigen resultaten te komen.

Premier Mark Rutte liet na afloop van de vierde videotop van de regeringsleiders van de 27 EU-landen over de pandemie weten dat er een herstelfonds komt om de Europese economie weer te laten draaien na de crisis. "We gaan op basis van voorstellen van de Europese Commissie constructief werken aan een gezamenlijke strategie voor de herstelfase, gekoppeld aan de meerjarenbegroting", aldus Rutte.

Chipbedrijven

De Europese chipbedrijven staan in de schijnwerpers na het kwartaalbericht van Intel. De Amerikaanse chipreus boekte in het eerste kwartaal flink meer omzet, maar de verwachtingen voor het tweede kwartaal vielen tegen. Ook gaf het bedrijf geen vooruitzichten voor heel 2020 vanwege de onzekerheid rond de pandemie.

Verlichtingsbedrijf Signify boekte in het eerste kwartaal fors minder omzet en een lagere winst. Vanwege de coronacrisis loopt de productie van lampen en andere verlichtingsproducten tegen storingen in de toeleveringsketen aan.

Arcadis

Arcadis heeft in het eerste kwartaal nog niet te maken gehad met het schrappen van projecten als gevolg van de coronacrisis. Wel is het advies- en ingenieursbureau voorzichtig voor de rest van het jaar en er wordt dan ook geen verwachting uitgesproken.

Winkelvastgoedfonds Wereldhave wordt flink geraakt door de coronacrisis. Het bedrijf kreeg vanaf half maart te maken met winkelsluitingen in Frankrijk, België en Nederland. Tot die tijd gingen de zaken volgens het bedrijf goed met huren. Winkeliers in de drie landen waar Wereldhave actief is vroegen in groten getale om huurverlichting, maar de gevolgen daarvan zullen pas zichtbaar zijn in de lopende periode.

De euro was 1,0762 procent waard, tegen 1,0835 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,2 procent meer op 17,19 dollar. Brentolie werd 3 procent duurder op 21,97 dollar.