Wereldhave begint gevolgen coronacrisis te voelen

Tja de waardering conform de EPRS-methode zal flink lager uitvallen, nu de beheerkosten en belastingen elk jaar stijgen, de hoge afschrijvingen uit het verleden een zwaard van Damocles blijven, banken steeds minder risico zullen willen lopen en anderzijds de vanwege de leegstand (door o.a. toename e-commerce) al dalende huurinkomsten drastisch verder zullen dalen ten gevolge van de coronacrisis. M.a.w. er zit geen toekomst meer in met name winkel vastgoed. Dus Wereldhave is gedoemd uiteindelijk een pennystock te worden. Kijk naar de grafiek van de laatste 5 jaar en de richting is duidelijk.