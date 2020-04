Gepubliceerd op | Views: 390

EINDHOVEN (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify gaat naast de krimp van de traditionele lampenmarkt gebukt onder de coronacrisis. Het Eindhovens bedrijf heeft in het eerste kwartaal fors minder omzet en een lagere winst in de boeken gezet. Vanwege de coronacrisis loopt de productie van lampen en andere verlichtingsproducten tegen storingen in de toeleveringsketen aan.

De opbrengsten liepen vorig kwartaal terug tot 1,4 miljard euro. Een jaar terug stond daar nog zo' n 1,5 miljard euro tegenover. Dat is een krimp van ruim 15 procent. Extra kostenbesparingen die Signify vorig kwartaal doorvoerde waren niet genoeg om de winst op het niveau van vorig jaar te behouden. Onder de streep resteerde 27 miljoen euro, vergeleken met 44 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2019.