Shell investeert in veld in Golf van Mexico

DEN HAAG (AFN) - Shell heeft een definitief besluit genomen om te investeren in zijn Vito-project in de Golf van Mexico. Dat maakte het olie- en gasconcern bekend zonder vermelding van het precieze investeringsbedrag.

Het is de bedoeling dat de productie van het veld in 2021 van start gaat. Vito is dan het elfde diepwaterveld voor Shell in de Golf van Mexico. Shell voorziet een piekproductie van circa 100.000 vaten per dag en het veld is waarschijnlijk goed voor 300 miljoen winbare vaten.

Het concern rekent erop in ieder geval quitte te spelen bij een olieprijs van iets minder dan 35 dollar per vat. Dochterbedrijf Shell Offshore heeft een belang van ruim 63 procent in Vito. De rest is in handen van Statoil.