Aandeelhouders Arcadis eens met benoemingen

AMSTERDAM (AFN) - De aandeelhouders van Arcadis zijn akkoord met Sarah Kuijlaars als nieuwe financieel directeur bij het advies- en ingenieursbureau. Op de aandeelhoudersvergadering van Arcadis werd verder onder meer groen licht gegeven voor de benoeming van Michael Putnam tot commissaris.

Kuijlaars, een wiskundige, was hiervoor financieel directeur bij de burgerluchtvaarttak van vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce. Eerder werkte ze lang bij Shell. Kuijlaars volgt Renier Vree op, die op 1 maart vertrok bij Arcadis.

Putnam is de opvolger van Ian Grice, die niet opnieuw verkiesbaar was. Putnam was eerder onder meer topman van Skanska UK en werkzaam bij Balfour Beatty. Beide benoemingen zijn voor een periode van vier jaar.