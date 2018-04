Verkoop nieuwe woningen VS flink omhoog

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De verkoop van nieuwe woningen in de Verenigde Staten is in maart met 4 procent gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat liet het Amerikaanse ministerie van Handel weten.

Economen hadden in doorsnee voorspeld dat de woningverkoop met 1,9 procent zou toenemen. In februari dikte de verkoop met een herziene 3,6 procent procent aan. Hier werd eerder nog een afname van 0,6 procent gemeld.