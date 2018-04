Beurzen verwerken cijferstorm

Gepubliceerd op | Views: 375

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen lieten dinsdagmiddag kleine uitslagen zien. De handel werd opnieuw gedomineerd door een stroom aan bedrijfsresultaten van zowel Europese als Amerikaanse multinationals. Op het Damrak werden AkzoNobel en Randstad lager gezet na publicatie van de kwartaalberichten. Ook Flow Traders ging in de uitverkoop.

De AEX-index op Beursplein 5 kort na de openingsbel op Wall Street 0,2 procent in de plus op 555,13 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 788,83 punten. De beurs in Londen kreeg er 0,1 procent bij, Parijs en Frankfurt zakten elk 0,2 procent.

Randstad was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 3,3 procent. De kwartaalresultaten van de uitzender kwamen redelijk overeen met de verwachtingen, maar analisten waren minder tevreden over de gang van zaken bij onderdeel Monster. AkzoNobel volgde met een verlies van 2,5 procent. De verfproducent kampte in het eerste kwartaal met lagere verkopen. Ook wisselkoerseffecten speelden het bedrijf parten.

Unibail-Rodamco

Unibail-Rodamco won daarnaast 0,1 procent na een lichte omzetstijging in het eerste kwartaal. Het aandeel profiteerde ook van een koopadvies door Kepler Cheuvreux. Chipmachinemaker ASML zakte 0,3 procent na tegenvallende vooruitzichten van de Zwitserse Apple-leverancier AMS (min 9 procent).

In de MidKap kelderde Flow Traders bijna 9 procent ondanks uitmuntende resultaten. Analisten en beleggers vragen zich echter af of de beursintermedair ook in het tweede kwartaal zo goed zal presteren.

Gokbedrijven

In Londen stonden de gokbedrijven onder druk na mediaberichten over een verlaging van de maximale inzet bij gokkasten. William Hill en GVC Holdings verloren respectievelijk 14 en zo'n 8 procent. Banco Santander zakte meer dan 3 procent in Madrid na de resultaten van de grootste bank van Spanje.

In Frankfurt klom SAP ruim 4 procent. De Duitse softwarefabrikant verhoogde de omzetverwachting voor het jaar. In Parijs zakte transportbedrijf Bolloré juist dik 5 procent, na berichten dat topman Vincent Bolloré wordt ondervraagd in een corruptie-onderzoek. Andere bedrijven die gerelateerd zijn aan de miljardair Bolloré, zoals Vivendi en Financière de L’Odet speelden eveneens terrein kwijt.

De euro was 1,2225 dollar waard, tegen 1,2212 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 68,90 dollar. Brentolie klom 0,3 procent tot 74,91 dollar per vat.