Recordomzet en hoge winst voor DAF-moeder

BELLEVUE (AFN) - Paccar, het Amerikaanse moederbedrijf van vrachtwagenbouwer DAF, zette in het eerste kwartaal van dit jaar een recordomzet in de boeken. De winst steeg eveneens flink, maakte het concern dinsdag bekend.

Onder meer een nieuwe DAF-fabriek in het Belgische Westerlo hielp het moederbedrijf te groeien. Door de nieuwe fabriek kon DAF ,,het marktaandeel vergroten in een sterkere vrachtwagenmarkt'', zei DAF-directeur Presten Feight. De omzet van het moederbedrijf steeg met een derde tot 5,7 miljard dollar. De winst van Paccar kwam uit op 512 miljoen dollar, 65 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2017.