Meer abonnees voor Verizon

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - Verizon Communications heeft het aantal abonnees voor het vierde kwartaal op rij zien groeien. Dat bleek dinsdag uit een handelsbericht van de grootste mobiele telecomaanbieder van de Verenigde Staten.

In het eerste kwartaal dikte het aantal abonnees met 260.000 aan. Dat was flink meer dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Volgens kenners is dit het signaal dat er nog ruimte voor groei is op de verzadigende Amerikaanse markt. Terwijl abonnees die de diensten gebruiken voor telefoons en tablets werden verloren, kwamen er nieuwe klanten bij die de Verizon-diensten gebruiken voor onder meer smartphones en in wagens.

Verizon profiteerde in het afgelopen kwartaal verder van de recente Amerikaanse belastinghervormingen. De winst kwam uit op bijna 4,6 miljard dollar en de omzet bedroeg bijna 32 miljard dollar.