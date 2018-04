Shell verkoopt Argentijnse activiteiten

Gepubliceerd op | Views: 117

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Shell verkoopt verschillende Argentijnse activiteiten aan het Braziliaanse energiebedrijf Raizen voor een bedrag van 950 miljoen dollar. De deal behelst onder meer een olieraffinaderij en honderden tankstations in Argentinië.

Raizen is een samenwerkingsverband van Shell en de Braziliaanse onderneming Cosun. Bronnen hadden eerder al gemeld dat de transactie er aan zat te komen. Raizen is een van de grootste suiker- en ethanolproducenten ter wereld. Daarnaast is het ook een van de grootste distributeurs van brandstof.