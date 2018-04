Omzetgroei moederbedrijf Burger King

Gepubliceerd op | Views: 65

OAKVILLE (AFN/RTR) - Restaurant Brands International heeft de omzet in het eerste kwartaal zien stijgen. Het restaurantconcern deed vooral goede zaken met zijn bekendste en grootste restaurantketen, Burger King. De in Canada populaire keten Tim Hortons realiseerde ,,zwakke resultaten''.

De opbrengsten van Restaurant Brands International stegen tot 1,07 miljard dollar. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog 1 miljard dollar. Onder de streep resteerde een winst van 151 miljoen dollar, van ruim 50 miljoen dollar een jaar eerder. Dat was onder meer te danken aan de Amerikaanse belastinghervormingen.

Restaurant Brands International bracht ook cijfers via de nieuwe boekhoudmethode die vanaf dit kwartaal wordt gehanteerd. Volgens die formule kwam de omzet uit op bijna 1,3 miljard dollar en de winst op circa 148 miljoen dollar.