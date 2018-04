Meer omzet en winst voor Eli Lilly

Gepubliceerd op | Views: 91

INDIANAPOLIS (AFN) - Eli Lilly zag in het eerste kwartaal van dit jaar zowel de omzet als winst stijgen. Dat maakte de Amerikaanse farmaceut dinsdag bekend.

Vooral door een toegenomen vraag naar nieuwe farmaceutische producten als diabetesmedicijn Trulicity steeg de omzet ten opzichte van vorig jaar met 9 procent tot 5,7 miljard dollar. Tegelijkertijd daalden de operationele kosten van het concern met 5 procent.

De winst kwam in het eerste kwartaal uit op 1,2 miljard dollar. Vorig jaar schreef het bedrijf in het eerste kwartaal een verlies van 110 miljoen dollar als gevolg van een flinke last voor een overname. De winstverwachting voor heel het jaar werd naar boven toe bijgesteld.