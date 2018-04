Weer grote order Ryanair bij Boeing

Gepubliceerd op | Views: 458 | Onderwerpen: luchtvaart

DUBLIN (AFN) - De Ierse prijsvechter Ryanair heeft een nieuwe bestelling geplaatst voor 25 vliegtuigen van het type 737 MAX 8 bij het Amerikaanse Boeing. Daarmee komt het totaal aantal bestelde 737 MAX 8-toestellen door Ryanair op 135.

In 2014 tekende de Ierse maatschappij een order voor honderd 737 MAX 8-vliegtuigen, plus nog eens tien vliegtuigen van dat type in 2017. De waarde van de nieuwste opdracht is 3 miljard dollar op basis van catalogusprijzen, al worden vaak kortingen gegeven bij omvangrijke bestellingen.

De nieuwe kisten met 197 zitplaatsen moeten vanaf het voorjaar van 2019 worden geleverd aan Ryanair, dat al de grootste afnemer van Boeing in Europa is. De 787 MAX 8 is geschikt voor de langere afstanden.