Brussel geeft Altice miljoenenboete

BRUSSEL (AFN) - Kabel- en telecomconcern Altice krijgt een boete van 124,5 miljoen euro wegens het overtreden van EU-wetgeving. Het Franse bedrijf, in Amsterdam aan de beurs genoteerd, heeft volgens EU-commissaris Margrethe Vestager in 2015 verzuimd de commissie op de hoogte te stellen en toestemming te vragen voor de overname van het Portugese telecombedrijf PT Portugal.

Vestager (Mededinging) haalt keihard uit omdat de zaak ,,een serieuze inbreuk'' is op de Europese controle op overnames. ,,Ondernemingen die deze omzeilen ondermijnen de effectiviteit van ons systeem. Deze boete onderstreept de ernst van de inbreuk en moet andere bedrijven afschrikken om EU-regels te overtreden.''

De boete hing al in de lucht. Altice had de commissie in februari 2015 wel op de hoogte gesteld van zijn plannen om PT Portugal over te nemen. De commissie ging op 20 april van dat jaar ook onder voorwaarden akkoord. Zij onderzocht ook of Altice de overname niet feitelijk al had uitgevoerd voordat er toestemming was, en volgens Vestager ,,in bepaalde opzichten zelfs voordat de overname was aangemeld''.