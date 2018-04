Gepubliceerd op | Views: 407

AMSTERDAM (AFN) - Philips Lighting heeft naar verwachting een lagere omzet gehaald in het eerste kwartaal van dit jaar. Ook de winst daalde, verwachten analisten in doorsnee in een door het bedrijf zelf gepubliceerde consensus. Philips Lighting had zelf bij de jaarcijfers al aangegeven een ,,zacht'' eerste kwartaal te verwachten. Donderdag voorbeurs worden cijfers naar buiten gebracht.

Analisten verwachten gemiddeld een omzet van 1,6 miljard euro ten opzichte van 1,7 miljard euro vorig jaar. Volgens de consensus komt de nettowinst uit op 46 miljoen euro, tegen 61 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2017. De aangepaste operationele winst (ebita) blijft volgens de analisten dichter bij die van vorig jaar: 131 miljoen euro om 142 miljoen euro.

De vergelijkbare omzet daalt volgens de analisten ook. Gemiddeld denken zij aan een kleine min van 0,4 procent.

Dat het eerste kwartaal van Philips Lighting wat tegenvalt heeft volgens specialisten van ING te maken met de fasering van projecten. Het vierde kwartaal van 2017 was daardoor heel sterk. Ook zijn er reorganisatielasten bij de voormalige Philips-divisie.