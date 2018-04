'Omzet KPN verder onder druk'

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - De omzet van KPN is in het eerste kwartaal gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit een consensus van analistenramingen die het telecomconcern zelf heeft gepubliceerd. KPN brengt donderdag voorbeurs resultaten naar buiten, voor het eerst onder leiding van de nieuwe topman Maximo Ibarra.

De omzet komt volgens de consensus uit op ruim 1,5 miljard euro, tegen 1,65 miljard euro vorig jaar. Bij het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) wordt gerekend op 559 miljoen euro, van 584 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2017. Op nettobasis blijft de winst waarschijnlijk stabiel op 92 miljoen euro.

KPN heeft naar verwachting last gehad van de felle concurrentie op de mobiele markt. Het bedrijf heeft voor heel 2018 een prognose voor een vergelijkbaar bedrijfsresultaat als in 2017.

iBasis

Sinds vorige week wordt KPN geleid door Ibarra, die het stokje overnam van Eelco Blok. Ibarra werkte al sinds half januari bij KPN als adviseur. Hij liet op de recente aandeelhoudersvergadering weten trouw te blijven aan de koers van KPN en de uitvoering te willen verbeteren en versnellen. Verder werd de termijn van financieel directeur Jan Kees de Jager met vier jaar verlengd.

Naast de cijfers zal er ook aandacht zijn voor de verkoop van de Amerikaanse dochteronderneming iBasis aan Tofane Global, een in Parijs gevestigde speler op het gebied van telecommunicatie en digitalisering. De verkoop werd in maart aangekondigd, zonder een verkoopsom te melden. Het dochterbedrijf biedt een breed scala aan spraak- en mobiele datadiensten voor vaste en mobiele providers en boekte in 2017 een omzet van 705 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (ebitda) van 24 miljoen euro.