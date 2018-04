'Hogere kwartaalwinst voor Shell'

Gepubliceerd op | Views: 689

AMSTERDAM (AFN) - Olie- en gasconcern Shell heeft naar verwachting in het eerste kwartaal een hogere winst behaald dan een jaar eerder, mede geholpen door de gestegen olieprijzen. Dat blijkt uit een consensus die het bedrijf zelf heeft gepubliceerd. Shell komt donderdag voorbeurs met resultaten.

Volgens de consensus komt de winst van Shell uit op krap 5,3 miljard dollar, op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten. In het eerste kwartaal van 2017 was dit 3,75 miljard dollar.

Shell profiteert met name van betere prestaties bij de divisies Integrated Gas en Upstream. Bij Integrated Gas (met bijvoorbeeld de LNG-activiteiten) wordt door de kenners een winst voorspeld van in doorsnee 1,9 miljard dollar, tegen bijna 1,2 miljard dollar een jaar geleden. Bij Upstream (exploratie en winning van olie) wordt een gemiddelde winst voorspeld van eveneens 1,9 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 540 miljoen dollar.

Downstream

Het beeld bij Downstream (raffinage, verkoop van olieproducten en chemie) is naar verwachting tegenovergesteld. Hier wordt in doorsnee een winst geraamd van ruim 1,9 miljard dollar, tegen bijna 2,5 miljard dollar een jaar daarvoor.

Shell liet in maart nog weten zijn verwachtingen voor de vrije kasstroom bij Downstream voor de middellange tot langere termijn te handhaven. De jaarlijkse autonome kasstroom bedraagt tussen 6 miljard tot 7 miljard dollar in 2020 en 9 miljard tot 12 miljard dollar in 2025. Die prognose is gebaseerd op een olieprijs van 60 dollar per vat. Bij Marketing verwacht Shell dat de jaarlijkse winst in 2025 met meer dan 2,5 miljard dollar zal zijn verbeterd. Bij Chemicals wordt voor 2025 een winst voorspeld van 3,5 miljard tot 4 miljard dollar per jaar.

Rechter

De onderneming werd begin april voor de rechter gedaagd door Milieudefensie. De milieuclub wil dat Shell zijn beleid aanpast en stopt met het aanrichten van wereldwijde klimaatschade. Shell kreeg acht weken om aan de eisen te voldoen, anders volgt een dagvaarding.

Shell meldde onlangs dat de risico's door de energietransitie voor de investeringen de komende tijd beperkt zijn. Voor de middellange termijn verwacht Shell te investeren in activiteiten die belangrijker worden door de energietransitie zodat het daarin een sterke positie verwerft. Zo wordt in Nederland al meer geld gestoken in windprojecten en in het Verenigd Koninkrijk in energiedistributie aan consumenten. Daarnaast investeert de oliegigant in onder meer elektrisch rijden en rijden op waterstof.