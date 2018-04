Gepubliceerd op | Views: 234

ROTTERDAM (AFN) - Lukas Daalder vertrekt eind juni bij Robeco. Dat maakte de vermogensbeheerder dinsdag bekend.

Daalder was sinds 2014 hoofd investeringen, of chief investment officer, bij Robeco. Het is nog onduidelijk wie zijn taken gaat overnemen. Waar Daalder zelf gaat werken is ook nog onbekend.