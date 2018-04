Vertrouwen Duitse ondernemers iets lager

Gepubliceerd op | Views: 71 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in april licht gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde onderzoeksinstituut Ifo.

De vertrouwensindex van Ifo, die de verwachtingen voor de economische ontwikkelingen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, zakte naar 102,1, van een herziene 103,3 in maart. Economen hadden in doorsnee een stand van 102,8 verwacht.

Ifo heeft onlangs een aanpassing gedaan bij zijn index, door een component voor de dienstensector toe te voegen. Daardoor is het gewicht van de industrie in de samenstelling van de graadmeter gedaald. Deze verandering is per april ingegaan. Verder werden ook andere rekenmethodes gewijzigd, waardoor eerdere standen neerwaarts zijn bijgesteld.