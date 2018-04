Staking kost Air France al bijna 300 miljoen

Gepubliceerd op | Views: 190

PARIJS (AFN) - De stakingen bij Air France hebben het luchtvaartbedrijf al bijna 300 miljoen euro gekost. Dat werd dinsdag bekendgemaakt in een financiële update, na in totaal elf stakingsdagen.

Air France-KLM-topman Jean-Marc Janaillac zei eerder al dat Air France door de acties onder druk komt te staan. De toekomst van het zusterbedrijf van KLM is mogelijk zelfs in gevaar, zo waarschuwde hij. Janaillac maakte recent bekend zijn lot te verbinden aan een stemming onder het personeel van Air France. Zij moeten nu zelf hun mening geven over de plannen van het bedrijf voor een loonsverhoging. Daarmee omzeilt de topman de vakbonden. De elektronische stemming begint op 26 april en eindigt begin mei.

Medewerkers leggen nu al tijden het werk neer uit onvrede over hun loon. De bonden verwierpen plannen van het bestuur van Air France over een loonsverhoging in stappen. Zij willen in een klap ruim 5 procent meer salaris.