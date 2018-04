Flow Traders keldert op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 2.766 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Flow Traders stond dinsdag zwaar onder druk op Beursplein 5. Ondanks uitmuntende resultaten vragen analisten zich af of de beursintermedair ook in het tweede kwartaal zo goed zal presteren.

Zij wijzen er daarbij op dat het recordkwartaal van de onderneming voor een groot deel te danken is aan de prestaties in de Verenigde Staten, waar de ,,volatiliteitsexplosie'' in februari een duit in het zakje deed. ,,De enige vraag is nu hoe een normaal kwartaal er bij Flow Traders uitziet'', merken analisten van ING op. Volgens Bank Degroof Petercam komt de ,,echte test'' in het tweede kwartaal wanneer de marktomstandigheden weer zijn genormaliseerd.

ING hanteert een hold-advies op Flow Traders en een koersdoel van 38 euro. Bank Degroof Petercam verlaagde het oordeel van buy naar hold en zette het koersdoel op 40 euro. De kenners wezen er overigens ook op dat de koers van het aandeel de afgelopen tijd flink is opgelopen, met huidige winstnemingen tot gevolg.

Flow Traders noteerde dinsdag omstreeks 10.50 uur 8,3 procent lager op 34,10 euro. Het aandeel was daarmee met afstand de grootste daler bij de middelgrote fondsen.