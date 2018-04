KBC verhoogt koersdoel Arcadis

Gepubliceerd op | Views: 404

AMSTERDAM (AFN) - De autonome groei van advies- en ingenieursbureau Arcadis stemt positief, vinden analisten van KBC Securities. Ondanks dat de cijfers voor het eerste kwartaal tegenvielen, verhoogt de bank het koersdoel van het bedrijf van 13,50 euro naar 17,50 euro per aandeel. KBC handhaafde zijn hold-advies.

De marktvorsers zijn onder meer positief over de autonome groei van Arcadis, dus de omzetstijging met weglating van wisselkoerseffecten, desinvesteringen of overnames. Ook de verbeterde verhouding tussen het werkkapitaal en schuld stemt volgens KBC tot optimisme.

De bank wijst in zijn rapport ook op risico's bij Arcadis. Die zijn er in de gedaante van uitstaande rekeningen waarvan de betalingstermijn is verstreken. Ook zijn de omstandigheden op de Latijns-Amerikaanse en Aziatische markt lastig. Daarnaast leven bij KBC twijfels over de opbrengst uit een eventuele desinvestering van Arcadis joint-venture ALEN in Brazilië.

Arcadis noteerde dinsdag omstreeks 09.35 uur 0,3 procent lager op 16,16 euro.