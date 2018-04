Hoger handelsinkomen en winst Flow Traders

Gepubliceerd op | Views: 1.564

AMSTERDAM (AFN) - Beursintermediair Flow Traders vervijfvoudigde het handelsinkomen in het eerste kwartaal. Dat blijkt uit het kwartaalbericht van het bedrijf. De onderneming profiteerde met name van de toegenomen handel op de onrustige markten en beleefde het beste kwartaal sinds de beursgang bijna drie jaar geleden.

Het handelsinkomen kwam uit op 213,2 miljoen euro. Een kwartaal eerder was dat nog 39,3 miljoen euro. Ook ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar is de stijging fors. Toen bleef het handelsinkomen steken op 48,3 miljoen euro door de relatieve rust op de financiële markten. Het toegenomen handelsinkomen zorgde voor een flink hogere nettowinst. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam die uit op 109 miljoen euro. Vorig jaar was de netto kwartaalwinst nog 13 miljoen euro.

Naast de goede marktomstandigheden in het begin van dit jaar, betaalden investeringen uit het verleden zich uit, zegt medebestuursvoorzitter Dennis Dijkstra. Het bedrijf maakte verder onder meer bekend dat het dividendbeleid ongewijzigd blijft en dat de ebitdamarge steeg naar 63 procent.