Meer winst voor Banco Santander

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Banco Santander heeft in het eerste kwartaal de winst zien groeien. Dat bleek dinsdag uit een handelsbericht van de grootste bank van Spanje. Het financiële concern profiteerde onder meer van een toename van het aantal klanten.

Banco Santander zette een winst van bijna 2,1 miljard euro in de boeken, bijna een tiende meer dan een jaar eerder. De rente-inkomsten kwamen uit op circa 8,5 miljard euro. In Brazilië, de grootste markt van de bank, dikte het resultaat op jaarbasis met meer dan een kwart aan. Ook in thuisland Spanje en in de Verenigde Staten hield Banco Santander duidelijk meer over.

Over de rest van het jaar is Banco Santander positief gestemd, zo liet voorzitter Ana Botín weten.