Moeilijke markt zit AkzoNobel dwars

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel had in het eerste kwartaal last van lagere verkopen. Dat kwam vooral door slechte marktomstandigheden in de scheepvaartsector en de olie- en gasindustrie. Ook wisselkoerseffecten speelden het verfconcern parten.

AkzoNobel verkocht 3 procent minder verf qua volume. De omzet ging met 8 procent omlaag, maar dat kwam vooral door wisselkoerseffecten, tot 2,2 miljard euro. Onder de streep resteerde een winst van 253 miljoen euro. Als de verkochte speciaalchemietak niet wordt meegerekend, kwam het resultaat uit op 119 miljoen euro.