Van: Pronk, Arno [mailto:arno.pronk@bam.com]Verzonden: dinsdag 24 april 2018 15:00Aan: *********Onderwerp: RE: Transparantie..Geachte heer *********,Graag zeggen wij u hartelijk dank voor uw e-mailbericht van vanmorgen.Zoals onze joint venture gisteren aan de Telegraaf heeft toegelicht, is een onderaannemer van de Koreaanse hoofdaannemer (aan wie onze joint venture de productie van de sluisdeuren heeft opgedragen) in financiële problemen gekomen. Dit betekent dat een deel van het werk nu door de hoofdaannemer zal worden uitgevoerd. Dit leidt tot enige vertraging voor de oplevering van de deuren, maar heeft vooralsnog geen invloed op de totale planning van de sluis zelf.Naar onze overtuiging is het vertrouwen in de joint venture – en in het bijzonder in BAM – hiermee geenszins in het geding. Wij zien in een en ander dan ook geen aanleiding om met een nadere reactie te komen.Wij hopen u met dit antwoord van dienst te zijn geweest.Met vriendelijke groet,Koninklijke BAM Groep nvArno PronkManager Public RelationsKoninklijke BAM Groep nv / Group CommunicationsRunnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA BunnikTelefoon (030) 659 89 88 / E-mail arno.pronk@bam.com Handelsregister 30058019. Statutair gevestigd te Bunnik.