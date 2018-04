Top Probiodrug treedt terug

Gepubliceerd op | Views: 170 | Onderwerpen: biotechnologie

HALLE (AFN) - Probiodrug ziet zijn topman en financieel directeur vertrekken. Bestuursvoorzitter Konrad Glund legt eind april zijn functie neer en krijgt een adviserende rol. Ook financieel topman Hendrik Liebers treedt dan terug en gaat eveneens het bedrijf adviseren. Dat bleek dinsdag.

Probiodrug heeft Ulrich Dauer benoemd als nieuwe topman. Zijn termijn gaat per 1 mei in. Dauer werkte in het verleden voor verschillende biotechbedrijven en was onder meer topman en een van de oprichters van 4SC.