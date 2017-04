Aegon komt gedupeerden Spaarbeleg tegemoet

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - Aegon komt weer honderdduizenden klanten met een SpaarBeurs- of Spaarliftpolis tegemoet. De verzekeraar kondigde maandag aan de premie van de overlijdensrisicoverzekering van klanten die voor 1 oktober 1999 een SpaarBeursproduct afsloten, waar nodig naar beneden toe bij te stellen.

Aegon zelf spreekt van het sluitstuk van de regeling Spaarbeleg 2014. Deze volgt op een reeks eerdere compensaties. In totaal gaat in deze regeling om ongeveer 235.000 gedupeerden die eventueel voor compensatie in aanmerking komen. De hoogte daarvan verschilt per persoon.

Vanaf 1 september kunnen klanten met een beëindigde polis zich aanmelden. Het gaat om klanten die een Aegon KinderSpaarBeurs, Aegon PensioenBeurs, Aegon SpaarBeurs, Aegon SpaarBeurs Hypotheek afsloten. Ook geldt de regeling voor klanten met een SpaarLift of SpaarLift Formule.

De afgelopen jaren betaalde Aegon al ruim 800 miljoen euro aan ,,compensaties en productverbeteringen'' voor klanten met een beleggingsverzekering.