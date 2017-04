Gepubliceerd op | Views: 507 | Onderwerpen: Frankrijk

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs is de handelsweek maandag met een flinke plus begonnen. Ook de andere graadmeters in Europa toonden stevige winsten, in reactie op de uitslag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Die wordt gezien als goed nieuws voor de eurozone. Op Beursplein 5 wisten Philips en BinckBank de aandacht op zich gericht.

De AEX-index won kort na de openingsbel 2 procent tot 522,49 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 759,28 punten. De beurs in Parijs steeg maar liefst bijna 4 procent terwijl Londen 1,7 procent won en Frankfurt 2,2 procent aandikte.

De sociaal-liberaal Emmanuel Macron en Marine Le Pen van het nationalistische Front National staan in de beslissende tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen tegenover elkaar. De pro-Europese Macron kreeg 23,75 procent van de stemmen, de eurosceptische Le Pen 21,53 procent. Volgens verschillende peilingen is Macron de gedoodverfde winnaar van de beslissende tweede ronde.

Philips

Technologieconcern Philips wist ondanks grote schommelingen in de markten waarin het actief is de omzet op te voeren. Ook de winst zat in de lift. Het aandeel steeg in de hoofdindex 2,7 procent.

Binck zag het aantal transacties in het eerste kwartaal duidelijk groeien ten opzichte van een kwartaal eerder, waarbij het sprak van een kwartaalrecord in Italië. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar terug was er wel sprake van krimp bij de onlinebroker. Het aandeel steeg 2,2 procent bij de kleinere fondsen.