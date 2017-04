Meer transacties voor BinckBank

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - BinckBank heeft het aantal transacties in het eerste kwartaal van het jaar duidelijk zien groeien ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat bleek maandag uit een tussentijds handelsbericht van de onlinebroker, waarbij het sprak van een kwartaalrecord in Italië. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar terug was er wel sprake van krimp.

Binck rapporteerde 2.082.078 transacties in de verslagperiode, 5 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2016 maar 2 procent minder dan het eerste kwartaal van het vorige jaar. De gecorrigeerde nettowinst kwam uit op bijna 7,8 miljoen euro.

De onderneming zag de netto-rentebaten het afgelopen kwartaal uitkomen op circa 7,4 miljoen euro. Dat is meer dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, onder meer door de bijdrage van de portefeuille hypotheken. De netto-provisiebaten bedroegen 28,8 miljoen euro, 3 procent minder dan het vorige kwartaal. De afname kwam met name door lagere inkomsten uit vermogensbeheer, aldus Binck.