Topman Galapagos doet stapje terug

MECHELEN (ANP) - Topman Onno van de Stolpe van Galapagos doet een stap terug bij het biotechnologiebedrijf. Hij draagt een deel van zijn verantwoordelijkheden over aan Bart Filius, die zich tot nu toe met financiën bezighield.

Filius, die wordt benoemd tot president, wordt naast financiën ook verantwoordelijk voor zakelijke ontwikkelingen, commerciële strategie, personeelszaken en andere operationele activiteiten. Van de Stolpe, die wel de rol van topman houdt, blijft de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten overzien.

De stap volgt kort op het nieuws dat het bedrijf zijn ontwikkelingspijplijn tegen het licht gaat houden. Dit na teleurstellende resultaten bij een aantal recente testen met mogelijke medicijnen.

Zo werd eerder een reumamiddel in de Verenigde Staten niet goedgekeurd. Dat leidde bovendien tot een herziening van een grote deal met de Amerikaanse farmaceut Gilead. Daarbovenop kreeg het bedrijf een tegenvaller te verwerken bij een test naar een middel tegen longfibrose. De test werd op advies van een onafhankelijk comité stopgezet omdat er sprake van een "ongunstige balans" tussen werkzaamheid en veiligheid.

De kwesties deden de beurswaarde van Galapagos geen goed. De onderneming is sinds deze week ook zijn plek in de leidende AEX-index in Amsterdam kwijt.