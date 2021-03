Miljoenenclaim dreigt voor eigenaar vastgelopen schip Suezkanaal

LONDEN (ANP) - De eigenaar en verzekeraars van het vastgelopen schip in het Suezkanaal kunnen naar verwachting rekenen op claims van vele miljoenen dollars. Ook als het schip snel zal worden vlotgetrokken. Dat zeggen bronnen in de sector tegen persbureau Reuters.

De 400 meter lange, 224.000 ton wegende Ever Given liep dinsdagochtend aan de grond nadat het schip door de harde wind en een stofstorm niet meer kon sturen, meldde de Suez Canal Authority (SCA) in een verklaring. Door de blokkade van het kanaal dreigt het wereldwijde transport dagenlang te worden verstoord.

De eigenaar van het schip, het Japanse bedrijf Shoei Kisen KK, en zijn verzekeraars zouden te maken kunnen krijgen met claims van de SCA wegens inkomstenderving. Ook van andere schepen, waarvan de doorvaart is verstoord, lijken claims in de maak, aldus verzekeraars en makelaars.

Containerschepen van deze grootte zijn waarschijnlijk voor 100 tot 140 miljoen dollar verzekerd voor romp- en machineschade. De Ever Given zou daarbij op de Japanse markt verzekerd zijn. De kosten van de bergingsoperatie worden gedekt door de romp- en machineverzekeraar.