Autoconcern GM legt productie in VS langer stil om chiptekort

DETROIT (ANP/RTR) - Autofabrikant General Motors (GM) verlengt een productiestop in fabrieken in de Verenigde Staten vanwege het wereldwijde tekort aan chips waar de auto-industrie al langer mee worstelt. Zo wordt een fabriek in de Amerikaanse staat Missouri twee weken platgelegd en wordt een productiestop bij een fabriek in Michigan met twee weken verlengd.

GM kampt al langere tijd met chiptekorten en fabriekssluitingen. Ook andere grote autobedrijven hebben veel last van het chiptekort waaronder de Japanse autofabrikanten Honda en Toyota, maar ook Volkswagen, Ford en Daimler. Tesla zou hier eveneens hinder van ondervinden bij zijn grote fabriek in het Californische Fremont.

Het Amerikaanse GM had eerder al gezegd dat de chiptekorten dit jaar voor een impact op de winst van 2 miljard dollar kunnen gaan zorgen. Het concern wil de verloren productie later dit jaar zoveel mogelijk inhalen. De maker van merken als Cadillac, Chevrolet, Buick en Hummer bouwt al auto's zonder bepaalde delen waar de chips in verwerkt zitten.

Het chiptekort komt mede door een zeer sterk toegenomen vraag naar apparatuur voor thuiswerk en entertainment in coronatijd, zoals computers, laptops en spelconsoles. Een brand in een fabriek van de Japanse chipmaker Renesas, die veel levert aan de auto-industrie, heeft het gebrek nog verder vergroot.