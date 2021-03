'Ondernemingen en overheden onderschatten start-ups nog steeds'

AMSTERDAM (ANP) - Grote ondernemingen en overheden denken nog altijd te makkelijk over start-ups, maar dat is onterecht. Dat zei prins Constantijn woensdag tijdens de presentatie van start-ups die aan een groeiprogramma van ABN AMRO mee mogen doen. Volgens de prins verandert de techsector de wereld en staan kleine bedrijfjes daarbij vaak aan de basis.

Constantijn sprak als ambassadeur van start-uporganisatie Techleap. Hij wees in zijn toespraak naar het succesverhaal van betalingsbedrijf Adyen. Met het onlinebetaalsysteem van Adyen kunnen bedrijven alle betalingen afhandelen, in plaats van gebruik te moeten maken van verschillende systemen. Adyen werd in 2006 opgericht, en ging in 2018 naar de beurs waar het bedrijf inmiddels miljarden waard is. "Groter dan alle Nederlandse banken samen" aldus Constantijn.

Voordat bedrijven besluiten geld te steken in start-ups of een groeiprogramma, een zogeheten accelerator, op te zetten, moeten ze goed weten waarom ze dat willen doen. "Het moet door de hele top van het bedrijf gedragen worden en de waarde ervan moet door iedereen gezien worden.

Techinvesteerder Brad Feld, die ook als panellid aanwezig was bij de presentatie, wees op de waarde die groepen ondernemingen toevoegen aan een samenleving. "Succesvolle ondernemers zorgen voor een kruisbestuiving en een cultuur van vernieuwing. Bovendien steken ze weer geld in nieuwe start-ups of helpen die door hun ervaring te delen en zo krijg je een ecosysteem zoals in Silicon Valley."

De vergelijking met die Amerikaanse regio wordt steeds minder gemaakt, maar de situatie daar is nog wel een voorbeeld, weet Constantijn. "Nergens heb je meer succesvolle bedrijven, start-ups, talent en geld beschikbaar zo dicht bij elkaar." In Nederland ziet hij nu wel een dergelijke situatie ontstaan. "Succesvolle ondernemers steken nu geld in nieuwe bedrijven." Wel blijft het ook belangrijk om over de grenzen heen te blijven kijken.

De tien bedrijven die aan het groeiprogramma van ABN AMRO meedoen komen niet alleen uit Nederland, maar ook elders uit Europa en uit Zuid-Amerika. Ze houden zich bezig met zaken als het meten van de impact van groene beleggingen en het investeren in lokale groene projecten tot het betalen met gezichtsherkenning en geautomatiseerde klantenloyaliteitsprogramma's.