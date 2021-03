Bonden bereiken na stakingen akkoord over cao Owens-Illinois

MAASTRICHT (ANP) - De circa zevenhonderd werknemers van flessen- en pottenproducent O-I (Owens-Illinois) krijgen er in stappen 3,5 procent loon bij. Vakbonden CNV en FNV bereikten daarover een principeakkoord met het bedrijf. Om de eisen kracht bij te zetten werd door de werknemers eerder gestaakt.

Aanvankelijk kwam de werkgever met het voorstel om bepaalde regelingen te versoberen, mede omdat het bedrijf last heeft van de coronacrisis. De eisen van de bonden werden door O-I eerder als "niet van deze tijd" en "buitensporig hoog" bestempeld. Maar na meerdere acties werd alsnog een akkoord bereikt.

De nieuwe cao gaat in op 1 april 2020 en loopt door tot 31 maart volgend jaar. Vanaf 1 februari 2021 krijgen medewerkers er met terugwerkende kracht 2 procent loon bij. Op 1 januari volgend jaar komt daar nog 1,5 procent bij. Ook de premieverhoging van het pensioenfonds wordt volledig vergoed door het bedrijf.

Het onderhandelingsresultaat wordt nu eerst door de bonden voorgelegd aan de leden. Tot de ledenraadplegingen zijn afgerond zijn acties opgeschort. Het Amerikaanse O-I is in tal van landen actief, met tientallen fabrieken. Het hoofdkantoor bevindt zich in Perrysburg, Ohio.