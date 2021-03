Vastgelopen containerschip in Suezkanaal toch nog niet los

Zolang dat schip maar 24u of zelfs 48u vastligt, zal het weinig effect hebben op de wereldhandel. Eens het schip los is getrokken, duurt het vast minder dan een week tegen dat de achterstand is weggewerkt. Heel veel charter parties en ship owners houden bij hun planning rekening met vertragingen aan kanalen of heavy weather.



De containerschepen die vertraging oplopen, kunnen dit normaal inhalen verder in hun route door wat sneller te varen...Sommige van die schepen halen gemakkelijk 25 knopen, terwijl ze standaard aan 20 knopen varen...Als er al effect gaat zijn op de wereldhandel, dan zal het vooral aan de bunkerprijzen zijn, die mogelijk een paar dollar omhoog gaan.