Vastgelopen containerschip in Suezkanaal toch nog niet los

CAÏRO (ANP/RTR) - Het grote containerschip dat is vastgelopen in het Suezkanaal is toch nog niet losgetrokken. Dat zeggen functionarissen van havenbedrijven in het Suezkanaal. Eerder werd gezegd dat het schip was vlotgetrokken en dat het scheepsverkeer op gang kon komen, maar die informatie zou dus niet kloppen. De werkzaamheden gaan voorlopig door.

Het schip Ever Given met een lengte van 400 meter en een gewicht van 224.000 ton liep dinsdagochtend aan de grond in het zuidelijke deel van het Suezkanaal en ligt schuin over de gehele breedte van de waterweg, die daardoor geblokkeerd is. Er ontstond een grote opstopping van andere vaartuigen.

Het 193 kilometer lange Suezkanaal is een van de drukste vaarroutes ter wereld, goed voor ongeveer 12 procent van de wereldwijde handel. Er worden dagelijks ook ongeveer een miljoen vaten olie en een grote hoeveelheid vloeibaar gemaakt aardgas (lng) via het kanaal vervoerd. Als het Suezkanaal dicht is moeten schepen tussen Azië en Europa omvaren via Kaap de Goede Hoop, wat weken aan extra vaartijd kan vergen. Ook olietankers uit het Midden-Oosten maken veel gebruik van het Suezkanaal.

Het Nederlandse Smit Salvage, een dochterbedrijf van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, was ingeschakeld om te gaan helpen met het bergen van het schip. Een team van Smit kan woensdagmiddag naar Egypte gestuurd worden om de situatie te gaan onderzoeken, zei een woordvoerder van Boskalis eerder op dag.