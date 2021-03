Chipconcern Intel omhoog op Wall Street door investeringsplannen

NEW YORK (ANP) - Chipconcern Intel was woensdag een winnaar op de aandelenbeurzen in New York, dankzij de bekendmaking van investeringsplannen in de productiecapaciteit. Het aandeel van computerspellenwinkelketen GameStop, dat de laatste tijd een soort achtbaanrit op de beurs maakt, ging juist flink omlaag na tegenvallende kwartaalcijfers en de mogelijkheid van een aandelenuitgifte door de onderneming. De hoofdgraadmeters op Wall Street stonden bij opening overwegend in het groen.

Intel (plus 2,2 procent) gaat 20 miljard dollar investeren om zijn productiecapaciteit te vergroten. Daarbij worden onder meer nieuwe fabrieken gebouwd in de Amerikaanse staat Arizona. Het plan komt uit de koker van de nieuwe topman Pat Gelsinger en moet Intel helpen om beter de concurrentie aan te gaan met rivalen als het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung Technologies. Daarnaast wil Intel ook chips gaan maken die zijn ontworpen door andere bedrijven, een activiteit die foundry wordt genoemd.

GameStop ging kort na aanvang 18 procent onderuit. Het bedrijf boekte in het afgelopen kwartaal een tegenvallende winst en zei dat mogelijk nieuwe aandelen in de markt kunnen worden gezet, om zo te profiteren van de enorme koersstijging van GameStop dit jaar. GameStop was veelvuldig in het nieuws vanwege een run op aandelen door particuliere beleggers na oproepen daarvoor op het internetforum Reddit.

Tesla

De Dow-Jonesindex noteerde in de openingsminuten een plus van 0,9 procent op 32.710 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,6 procent tot 3933 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq was vrijwel onveranderd op 13.016 punten.

Tesla kon eveneens op aandacht rekenen met een min van 0,9 procent. Amerikanen hebben voortaan de mogelijkheid om bij de autofabrikant af te rekenen met bitcoins, zei topman Elon Musk op Twitter. Klanten buiten de Verenigde Staten moeten nog even wachten voordat ze elektrische auto's van het merk kunnen kopen met de cryptomunt. Tesla maakte eerder dit jaar al het voornemen bekend om bitcoins te accepteren als betaalmiddel.

Luchtvaartsector

De luchtvaartsector toonde wat herstel van de forse koersverliezen van de afgelopen dagen. Zo wonnen Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines tot 4,6 procent. Dat gold ook voor de cruisemaatschappijen Royal Caribbean Cruises en Carnival, die tot 4,3 procent stegen.

Autoconcern General Motors (GM) won 0,9 procent, ondanks het nieuws dat GM de productiestop in verschillende Noord-Amerikaanse fabrieken verlengt vanwege een chiptekort.