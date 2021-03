Europees Hof: vorm LEGO-blokje toch beschermd

LUXEMBURG (ANP/BELGA) - LEGO heeft bij het Europese Hof van Justitie een overwinning geboekt. De vorm van een van de bekende LEGO-blokjes is beschermd, waardoor het Deense bedrijf het alleenrecht heeft om deze bouwstenen te maken en te verkopen.

De zaak draait om een specifiek soort LEGO-blokje, een langwerpige rechthoek met aan de bovenkant één rij van vier ronde punten. In 2010 werd deze vorm geregistreerd als gemeenschapsmodel, wat betekent dat alleen LEGO dit binnen de Europese Unie mag maken en verkopen.

Het Duitse bedrijf Delta-Sport Handelskontor, dat ook zelf speelgoed ontwikkelt, kwam daartegen in verzet. De vorm van het bewuste LEGO-blokje zou namelijk een puur technische functie hebben en dan mag het plastic steentje niet als beschermd model geregistreerd staan. Puur technische uitvindingen vallen onder een octrooi, waarvan dat voor LEGO al lang is verstreken.

Het Europees bureau voor intellectueel eigendom, EUIPO, gaf de Duitsers gelijk en trok de bescherming van het LEGO-blokje in. Het Europese Hof draait die beslissing nu terug. EUIPO ging namelijk ten onrechte voorbij aan alle specifieke uiterlijke kenmerken van de LEGO-steen. Daardoor is ook niet bewezen dat de vorm uitsluitend door de technische functie is bepaald.