Concern achter SNS laat hoge managers beoordelen op geschiktheid

Als het een extern onderzoek wordt!



Narcistisch, pathelogische leugenaars, totaal verknipt, sociaal onaanvaardbaar, niet dienstverlenend, money only principe, niet empathisch gedrag, zomaar wat termen die in het uitslag rapport zullen voorkomen.



Zelfs de commissarissen lopen gillend weg, hoe ziek moet het daar binnen die kantoren dan wel niet zijn?



De fin. sector blijft verder wegkrimpen, 6-8k banen per jaar in alleen al ons landje, het draagvlak krimpt dus ook.