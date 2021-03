Chemiebedrijf strikt Wicky-maker als klant voor bioplastics

AMSTERDAM (ANP) - Chemiebedijf Avantium heeft bottelaar Refresco, het bedrijf achter drankmerk Wicky, binnengehaald als klant voor zijn toekomstige fabriek voor de productie van plantaardige plastics. Mede dankzij dit contract komt de bouw van de fabriek in Delfzijl, een wereldwijde primeur, een stap dichterbij.

Avantium wil in 2023 's werelds eerste commerciële fabriek openen die uit planten furaandicarbonzuur, kortweg FDCA, kan winnen. Die stof is weer een belangrijke bouwsteen voor een plantaardig geproduceerde plastic, PEF genaamd. Doordat deze plasticsoort volledig te recyclen is, zou dit materiaal uitkomst bieden voor het afvalprobleem met plastic verpakkingen.

Refresco is naar eigen zeggen 's werelds grootste onafhankelijke bottelaar. Het Nederlandse bedrijf maakt niet alleen Wicky, maar produceert ook in opdracht van andere merken frisdrank. Vorig jaar ging het om een volume van bijna 12 miljard liter. Topman Hans Roelofs hoopt klanten dankzij de Delfzijlse fabriek duurzame opties kunnen bieden.

Vier contracten

In totaal heeft Avantium nu vier contracten getekend met klanten die FDCA uit de Delfzijlse fabriek zullen afnemen, zo maakte het bedrijf bekend bij zijn jaarcijfers. Onder die klanten zit ook een "grote wereldwijde merkeigenaar" in de voedingsmiddelenindustrie, maar daarvan mag Avantium de naam niet geven

De afnemers zijn samen goed voor het gebruik van minstens 30 procent van de productiecapaciteit die de fabriek zal krijgen. Dat is nog niet genoeg om definitief over te gaan tot de bouw van de fabriek. Er moeten namelijk klanten zijn voor minstens de helft van de capaciteit van de fabriek voor een definitieve investeringsbeslissing.

Startschot

Eigenlijk verwachtte Avantium al voor het einde van 2020 het startschot te kunnen geven voor de bouw van de fabriek. De coronacrisis maakte dit lastiger, onder andere doordat investeringen van partners langer op zich laten wachten.

Avantium verdient al jaren veel minder geld dan dat het uitgeeft aan onderzoek en ontwikkeling. Begin 2020 kreeg het bedrijf 30 miljoen euro toegezegd voor de bouw van de fabriek, afkomstig van de provincie Groningen, de havens van Delfzijl en Eemshaven en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland. Dat geld komt er pas als er definitief wordt overgegaan tot de bouw van de fabriek.