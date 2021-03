Beleggers techbedrijf Tencent bezorgd ondanks forse groei

SHENZHEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese techbedrijf Tencent heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar fors meer omzet en winst in de boeken gezet, maar kon zorgen van beleggers niet wegnemen. Niet alleen is de groei bij de gamestak, die werd aangewakkerd door de vraag naar vermaak tijdens coronalockdowns in verschillende landen, aan het afvlakken maar er zijn ook zorgen dat de Chinese overheid Tencent wil aanpakken.

Tencent, dat onder meer bekend is van de in China veelgebruikte chatapp WeChat en games zoals PUBG Mobile, is ook actief in de fintech-sector. De Chinese overheid pakte Alibaba, een andere internetreus, op dat vlak al aan en lijkt nu ook Tencent in het vizier te hebben. Daardoor verdampte al ruim 140 miljard dollar aan beurswaarde sinds januari. Bovendien gaf de Chinese overheid ook aan gameverslaving aan te willen pakken.

In zijn jaarverslag gaf Tencent daar weinig aandacht aan. Het bedrijf stelde alleen met de Chinese overheid te willen samenwerken op het gebied van fintech-regelgeving en het aanpakken van gokverslaving.

Ongunstig uitpakken

Als China echt zogeheten platformbedrijven aan wil pakken, kan dat voor Tencent heel ongunstig uitpakken. Chatdienst WeChat is de basis voor alle diensten. Via mini-apps binnen die dienst kunnen bijvoorbeeld spelletjes worden gespeeld, spullen worden gekocht, geld worden geleend en betalingen worden verricht. Mede daardoor is er niet één fintech-afdeling bij het bedrijf maar zitten er fintech-diensten bij verschillende takken. Dat kan lastig worden als Peking wil dat Tencent de fintech-diensten op afstand zet.

Op de korte termijn kijken beleggers vooral naar wat het bedrijf kan doen om het groeitempo hoog te houden. In het slotkwartaal van 2020 steeg de omzet met 26 procent tot 133,7 miljard yuan renminbi, ongeveer 17,3 miljard euro. Bij de gamestak was de omzetgroei 29 procent, het laagste niveau van heel het jaar.

Onder de streep bleef bij heel Tencent een winst over van 59,3 miljard yuan. Meer dan de helft daarvan kwam uit eenmalige baten.