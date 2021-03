'Bedrijvigheid eurozone voor het eerst in half jaar gegroeid'

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De algehele bedrijvigheid in de eurozone is voor het eerst in een half jaar gegroeid. Dat was vooral te danken aan een sterke groei van de bedrijvigheid van de industrie, valt op te maken uit cijfers van de Britse marktonderzoeker IHS Markit. De dienstensector, waar onder meer de reiswereld maar ook winkels onder vallen, kromp nog. Dat gebeurde wel aanzienlijk minder hard dan de afgelopen maanden.

De bedrijvigheid in de industrie, die ondanks de lockdowns in veel regio's blijft groeien, trok opnieuw aan. De dienstensector kromp echter voor de zevende maand op rij. Die tak van de economie heeft al maanden veel last van coronabeperkende maatregelen. Eind vorige maand gaven verschillende landen bedrijven als winkels en kappers echter weer wat meer ruimte, en de gevolgen daarvan zijn nu zichtbaar.

Bedrijven namen in maart weer meer mensen aan en kregen ook meer opdrachten binnen. Vooral van buiten de eurozone nam het aantal bestellingen toe.

Ondanks de positieve cijfers hangt er een donkere wolk boven het economisch herstel, met verlenging van coronamaatregelen in landen als Nederland en Duitsland en nieuwe strenge lockdowns in delen van Frankrijk en in vrijwel heel Italië. De dienstensector zal daardoor vermoedelijk weer wat sterker krimpen. Dat doet dat deel van de economie nu al zeven maanden op rij. Econoom Chris Williamson van Markit verwacht dat die "economie met twee snelheden" nog wel even aanhoudt.